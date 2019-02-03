"Бетис" - "Атлетико": видеотрансляция матча - в 18.15

В матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 февраля, "Бетис" принимает "Атлетико".

"Бетис" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. У "Атлетико" 44 очка и второе место.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 3.59, ничья - 3,16, победа гостей - 2.20.

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Следить за матчем "Бетис" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

"Бетис" – "Атлетико": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 18.15 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей