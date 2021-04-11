«Атлетико» не смог победить «Бетис», но вернулся на первое место в турнирной таблице

«Бетис» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Атлетико» набрал 67 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице. Мадридский клуб опережает «Реал» на 1 очко.

Чемпионат Испании. Лига 1

30-й тур

«Бетис» — «Атлетико» — 1:1 (1:1)

Голы: Феррейра-Карраско, 5 (0:1). Тельо, 20 (1:1).

«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Н.Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 90), Хоакин (Хуанми, 63), Тельо, Руибаль (Лайнес, 75).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Врсалько, 78), Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Коке, Сауль, Эррера (Витоло, 64), Феррейра-Карраско, Корреа, Жоау Феликс (Торрейра, 48).

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

11 апреля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».