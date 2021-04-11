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«Атлетико» не смог победить «Бетис», но вернулся на первое место в турнирной таблице

11 апреля 2021, 23:52
11 апреля. «Бетис» — «Атлетико» — 1:1. Фото ФК «Атлетико».
11 апреля. «Бетис» — «Атлетико» — 1:1. Фото ФК «Атлетико».
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«Бетис» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Атлетико» набрал 67 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице. Мадридский клуб опережает «Реал» на 1 очко.

Чемпионат Испании. Лига 1

30-й тур

«Бетис» — «Атлетико» — 1:1 (1:1)

Голы: Феррейра-Карраско, 5 (0:1). Тельо, 20 (1:1).

«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Н.Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 90), Хоакин (Хуанми, 63), Тельо, Руибаль (Лайнес, 75).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Врсалько, 78), Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Коке, Сауль, Эррера (Витоло, 64), Феррейра-Карраско, Корреа, Жоау Феликс (Торрейра, 48).

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

11 апреля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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