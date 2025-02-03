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Сегодня, 00:56

«Атлетик» сыграл вничью с «Бетисом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетик» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Бетисом» со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Айтор Паредес и Охиан Санчет, у хозяев голы на счету Иско и Ромена Перро.

После этого матча «Атлетик» с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Бетис» с 29 очками — на девятой строчке.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.
02 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:2
Атлетик

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бетис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 4 3 50-21 49
2
 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48
3
 Барселона 22 14 3 5 60-24 45
4
 Атлетик 22 11 8 3 33-20 41
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Осасуна 22 7 9 6 27-31 30
8
 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
9
 Бетис 22 7 8 7 25-28 29
10
 Р. Сосьедад 22 8 4 10 18-19 28
11
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
12
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
13
 Сельта 22 7 4 11 31-35 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23
18
 Алавес 22 5 6 11 25-34 21
19
 Валенсия 22 4 7 11 22-37 19
20
 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15
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31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 0 : 1
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 0
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 5 : 1
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 2 : 0
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 1 : 0
2.02 16:00
Барселона – Алавес
 1 : 0
2.02 18:15
Валенсия – Сельта
 2 : 1
2.02 20:30
Осасуна – Р. Сосьедад
 2 : 1
2.02 23:00
Бетис – Атлетик
 2 : 2
3.02 23:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
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Килиан Мбаппе

Реал

 15
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 12
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Ламин Ямаль

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Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
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Мальорка

 17 2 1
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