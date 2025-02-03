«Атлетик» сыграл вничью с «Бетисом»

«Атлетик» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Бетисом» со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Айтор Паредес и Охиан Санчет, у хозяев голы на счету Иско и Ромена Перро.

После этого матча «Атлетик» с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице, «Бетис» с 29 очками — на девятой строчке.