Хет-трик Гарсии принес «Алавесу» победу над «Бетисом»

«Алавес» на выезде победил «Бетис» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У гостей хет-трик оформил Кике Гарсия — он забил два гола с игры и реализовал пенальти. В двух эпизодах ему ассистировал Карлос Висенте. Единственный забитый мяч хозяев на счету Хесуса Родригеса. Команда из Севильи с 55-й минуты играла в меньшинстве.

«Алавес» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию и с 20 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Бетиса» (25) 11-я позиция.