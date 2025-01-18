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Хет-трик Гарсии принес «Алавесу» победу над «Бетисом»

Алина Савинова
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«Алавес» на выезде победил «Бетис» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У гостей хет-трик оформил Кике Гарсия — он забил два гола с игры и реализовал пенальти. В двух эпизодах ему ассистировал Карлос Висенте. Единственный забитый мяч хозяев на счету Хесуса Родригеса. Команда из Севильи с 55-й минуты играла в меньшинстве.

«Алавес» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию и с 20 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Бетиса» (25) 11-я позиция.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
18 янв, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:3
Алавес

Футбол
ФК Алавес
ФК Бетис
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
10
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
11
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
12
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
13
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
16
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
17
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 1 : 2
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 1 : 0
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 1 : 3
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 - : -
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
19.01 20:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
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