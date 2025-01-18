Хет-трик Гарсии принес «Алавесу» победу над «Бетисом»
«Алавес» на выезде победил «Бетис» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 3:1.
У гостей хет-трик оформил Кике Гарсия — он забил два гола с игры и реализовал пенальти. В двух эпизодах ему ассистировал Карлос Висенте. Единственный забитый мяч хозяев на счету Хесуса Родригеса. Команда из Севильи с 55-й минуты играла в меньшинстве.
«Алавес» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию и с 20 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Бетиса» (25) 11-я позиция.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|
8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|
9
|Севилья
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|
10
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
11
|Бетис
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|
12
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
13
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
14
|Леганес
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|
15
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
16
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|
17
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
18
|Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|
19
|Вальядолид
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
Результаты / календарь
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38 тур
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|2 : 1
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|1 : 2
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|1 : 0
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|1 : 3
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.01
|20:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6
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