«Бетис» победил «Алавес» в матче ла лиги

«Бетис» обыграл «Алавес» в матче 2-го тура ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник Джовани Ло Сельсо.

В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с «Сельтой». Игра состоится 27 августа. «Алавес» 30 августа на своем поле встретится с «Атлетико».