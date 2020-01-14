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Бернд Шустер: «Сетьен — хороший выбор для «Барселоны»

03:00
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Бывший тренер «Реала» Бернд Шустер прокомментировал перестановки в «Барселоне». Кике Сетьен заменил Эрнесто Вальверде.

— Я был удивлен всему, что произошло, а особенно тому, как это произошло, — приводятся слова Шустера в Twitter El Transistor. — Если вы нервничаете из-за того, что не выиграли Суперкубок, закройтесь. Суперкубок не спасет сезон. Думаю, что Сетьен — хороший выбор. Его стиль для «Барселоны».

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