Бывший тренер «Реала» Бернд Шустер прокомментировал перестановки в «Барселоне». Кике Сетьен заменил Эрнесто Вальверде.

— Я был удивлен всему, что произошло, а особенно тому, как это произошло, — приводятся слова Шустера в Twitter El Transistor. — Если вы нервничаете из-за того, что не выиграли Суперкубок, закройтесь. Суперкубок не спасет сезон. Думаю, что Сетьен — хороший выбор. Его стиль для «Барселоны».