Бензема: «Мечтаю о «Золотом мяче» с детства»

Нападающий «Реала» Карим Бензема перед церемонией вручения «Золотого мяча» отметил, что всегда мечтал об этой награде.

«Это то, о чем я мечтаю с детства. Конечно, я мечтал об этом призе, когда был ребенком, — сказал Бензема в интервью Canal+. — Мои кумиры Роналдо и Зидан пришли в «Реал» и взяли «Золотой мяч». Этот приз — одна из тех маленьких вещей, о которых я думаю. Сейчас я ближе к этому, чем когда бы то ни было«.

Напомним, Зидан получил «Золотой мяч» в 1998 году. Тогда он играл за «Ювентус». Роналдо выиграл награду два раза, будучи игроком «Интера» и «Реала».

33-летний Бензема в этом сезоне провел 11 матчей за клуб, в которых забил 11 голов и отдал 8 передач.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже. Претенденты на награду: Рияд Махрез («Манчестер Сити», Алжир), Нголо Канте («Челси», Франция), Эрлин Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Николо Барелла («Интер, Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Жоржинью («Челси», Италия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Херард Морено («Вильярреал», Испания), Фил Фоуден («Манчестер Сити», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).