Бензема забил в этом сезоне столько же голов, сколько вся «Барселона»

«Реал» разгромил «Мальорку» (6:1) в 6-м туре чемпионата Испании. Нападающий мадридской команды Карим Бензема оформил дубль.

Теперь на счету 33-француза 8 забитых мячей в этом розыгрыше ла лиги. Как отмечает BR Sport, у Бензема столько же голов, сколько у всей «Барселоны» в этом сезоне.