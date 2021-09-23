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Бензема забил в этом сезоне столько же голов, сколько вся «Барселона»

01:17
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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«Реал» разгромил «Мальорку» (6:1) в 6-м туре чемпионата Испании. Нападающий мадридской команды Карим Бензема оформил дубль.

Теперь на счету 33-француза 8 забитых мячей в этом розыгрыше ла лиги. Как отмечает BR Sport, у Бензема столько же голов, сколько у всей «Барселоны» в этом сезоне.

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Евгений Козинов все материалы автора

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