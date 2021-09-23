Бензема забил 200-й гол в ла лиге
02:51
«Реал» разгромил «Мальорку» (6:1) в 6-м туре чемпионата Испании. Нападающий мадридской команды Карим Бензема оформил дубль.
Как сообщает Opta, Бензема достиг отметки в 200 забитых голов в ла лиге. Он стал 10-м игроком, которому покорилась эта отметка.
После игры президент «Реала» Флорентино Перес вручил Бензема памятную футболку с номером 200.
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