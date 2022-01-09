Бензема: «Я чувствую себя хорошо рядом с Винисиусом, он фантастический игрок»

Форвард «Реала» Карим Бензема подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (4:1).

«После поражения от «Хетафе» мы выиграли в Кубке, и сегодня у нас была отличная игра для нас самих и для болельщиков. Соперники хотят нас обыграть, но в итоге мы побеждаем, и это самое главное. Если мы с Винисиусом сможем помочь команде голами и результативными передачами, мы будем делать это в каждой игре. Я чувствую себя хорошо рядом с ним. Я знаю его потенциал, он может стать лучше, он фантастический игрок. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Бензема официальный сайт клуба.

«Реал» с 49 очками лидирует в чемпионате Испании, «Валенсия» с 28 очками занимает девятую строчку.