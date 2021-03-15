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Бензема высказался о возможном возвращении Роналду в «Реал»

17:32
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Форвард «Реала» Карим Бензема высказался об информации о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский клуб.

«С Роналду в «Реале» мы многого добились. Я не знаю, каково Криштиану в «Ювентусе». С нами он всегда хорошо себя вел.

Не знаю, вернется ли он в «Реал», я не тренер и не президент», — цитирует Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду общался с руководством «Реала» по поводу своего возвращения в команду.

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