Бензема высказался о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался об информации о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский клуб.

«С Роналду в «Реале» мы многого добились. Я не знаю, каково Криштиану в «Ювентусе». С нами он всегда хорошо себя вел.



Не знаю, вернется ли он в «Реал», я не тренер и не президент», — цитирует Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду общался с руководством «Реала» по поводу своего возвращения в команду.