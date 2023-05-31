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31 мая, 23:36

Бензема уведомил «Реал» о переходе в «Аль-Иттихад»

Мария Гусева
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Карим Бензема.
Фото Reuters

Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил руководству клуба о решении относительно своего будущего.

Как сообщает Foot Mercato, нападающий уведомил «Реал» о переходе в саудовский «Аль-Иттихад». Ранее сообщалось, что 35-летний француз получил предложение в 100 миллионов евро в год чистыми.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 6 результативных передач.

Карим Бензема
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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