Бензема установил рекорд результативности в XXI веке

«Реал» разгромил «Мальорку» (6:1) в 6-м туре чемпионата Испании. Нападающий мадридской команды Карим Бензема забил два мяча.

33-летний француз в этом сезоне испанской лиги поучаствовал в 15 мячах своей команды. На его счету 8 забитых мячей и 7 голевых передач.

Как сообщает Opta, Бензема показал рекордную результативность. Никто в XXI веке не показывал такую статистику после первых шести игр сезона.