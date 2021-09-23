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Бензема установил рекорд результативности в XXI веке

04:11
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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«Реал» разгромил «Мальорку» (6:1) в 6-м туре чемпионата Испании. Нападающий мадридской команды Карим Бензема забил два мяча.

33-летний француз в этом сезоне испанской лиги поучаствовал в 15 мячах своей команды. На его счету 8 забитых мячей и 7 голевых передач.

Как сообщает Opta, Бензема показал рекордную результативность. Никто в XXI веке не показывал такую статистику после первых шести игр сезона.

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Евгений Козинов все материалы автора

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