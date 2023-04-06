Бензема — третий игрок в 21-м веке, оформивший хет-трик в матче против «Барселоны» на «Камп Ноу»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился хет-триком в ответном матче против «Барселоны» (4:0) в полуфинале Кубка Испании.

35-летний француз стал третьим игроком в 21-м веке, который забил три мяча каталонцам на «Камп Ноу». До этого подобное удавалось Диего Форлану в составе «Вильярреала» (2005, 3:3) и Килиану Мбаппе за «ПСЖ» (2021, 4:1).

Всего в нынешнем сезоне в активе Бензема 31 матч во всех турнирах, 25 забитых мячей и 6 голевых передач.