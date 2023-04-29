Бензема стал четвертым бомбардиром в истории ла лиги

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в первом тайме матча с «Альмерией» в 32-м туре чемпионата Испании.

Теперь на счету 35-летнего игрока всего 235 голов в ла лиге. Как сообщает Opta, Бензема стал четвертым бомбардиром в истории лиги, обойдя Уго Санчеса (234).

Лидеров по голам в чемпионате Испании является Лионель Месси (474). На втором месте Криштиану Роналду (311), на третьем — Тельмо Сарра (252).