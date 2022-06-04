Бензема согласился на условный срок по делу о шантаже Вальбуэна

Форвард «Реала» Карим Бензема согласился на решение суда по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна, сообщает L'Equipe.

Таким образом, 34-летний француз приговорен к одному году условного тюремного заключения и штрафу в размере 75 тысяч евро , а также 80 тысяч евро он должен выплатить Вальбуэна за моральный ущерб.

Бензема обвинялся в том, что требовал у Вальбуэна, который выступал за московское «Динамо» в 2014-2015 годах, деньги за видеозапись интимного содержания с его участием.

Помимо Бензема по делу проходили еще четверо, для них прокуратура запрашивала реальные сроки.

Бензема был арестован в ноябре 2015 года. После предъявления обвинений он был отстранен от игр за сборную Франции, пропустил домашний Евро-2016 и вернулся в национальную команду только в 2021 году.