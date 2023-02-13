Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:43

Бензема считает, что для успешной игры в футбол недостаточно лишь забивать голы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, что необходимо для успешной игры в футбол.

«Если твои мысли лишь о голе, то тебе будет достаточно наткнуться на хорошего защитника. На этом все закончится. В таком случае можно сказать, что ты плохо играешь в футбол. Для успешных действий нужно уметь играть в касание, хорошо двигаться по полю, а не думать только о голах», — цитирует французского нападающего Telefoot.

В этом сезоне Бензема провел 22 матча, отметившись 14 голами и 4 ассистами.

Карим Бензема
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рюдигер: «Винисиус — особенный футболист. Он очень крут»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости