Бензема считает, что для успешной игры в футбол недостаточно лишь забивать голы
Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, что необходимо для успешной игры в футбол.
«Если твои мысли лишь о голе, то тебе будет достаточно наткнуться на хорошего защитника. На этом все закончится. В таком случае можно сказать, что ты плохо играешь в футбол. Для успешных действий нужно уметь играть в касание, хорошо двигаться по полю, а не думать только о голах», — цитирует французского нападающего Telefoot.
В этом сезоне Бензема провел 22 матча, отметившись 14 голами и 4 ассистами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Кадис – Жирона
|2 : 0
|11.02
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|2 : 3
|11.02
|20:30
|
Севилья – Мальорка
|2 : 0
|11.02
|23:00
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 2
|12.02
|16:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|1 : 1
|12.02
|18:15
|
Сельта – Атлетико
|0 : 1
|12.02
|20:30
|
Вальядолид – Осасуна
|0 : 0
|12.02
|23:00
|
Вильярреал – Барселона
|0 : 1
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|15.02
|23:00
|
Реал – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
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