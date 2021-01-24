Бензема: «Реалу» нужна лучшая версия Азара»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметил игру полузащитника Эдена Азара в матче 20-го тура ла лиги с «Алавесом» (4:1).

В этой встрече бельгиец забил и отдал голевую передачу.

«Азар был хорошим игроком в «Челси». Сейчас он должен писать новую историю в «Реале». Он в порядке и чувствует себя намного лучше. Он провел отличный матч, Азар очень усердно работает. Нам нужна его лучшая версия», — цитирует Бензема Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании 30-летний футболист провел 7 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.