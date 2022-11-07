Бензема рассказал, с кем из великих футболистов хотел бы сыграть в одной команде

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, с кем из великих футболистов хотел бы сыграть в одной команде.

«Что ж, позвольте мне подумать. Я был бы доволен Роналдиньо», — приводит Sport Bild слова 34-летнего футболиста.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В составе этой команды он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В этом году француз выиграл «Золотой мяч».