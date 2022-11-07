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Сегодня, 15:14

Бензема рассказал, с кем из великих футболистов хотел бы сыграть в одной команде

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, с кем из великих футболистов хотел бы сыграть в одной команде.

«Что ж, позвольте мне подумать. Я был бы доволен Роналдиньо», — приводит Sport Bild слова 34-летнего футболиста.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В составе этой команды он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В этом году француз выиграл «Золотой мяч».

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/la-liga/primera-division/real-madrid-karim-benzema-verraet-mit-ihm-haette-ich-gern-zusammengespielt-81840600.sportMobile.html
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 0 : 2
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 11 1 5
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