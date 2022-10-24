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Бензема рассказал, что с детства мечтал о «Золотом мяче»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что с детства мечтал выиграть «Золотой мяч».

«С детства это было одной из моих главных целей. Не думайте, что я ходил на тренировки, потому что хотел выиграть «Золотой мяч». Но эта мысль всегда была в моей голове. Я вырос вместе с поколением, которое сформировали Зизу и Роналду. Они выиграли «Золотой мяч». Я научился любить футбол, наблюдая за ними. В прошлом году я финишировал четвертым, остался в числе финалистов, но не выиграл больших коллективных трофеев. В этом году я выиграл все. У меня был отличный сезон.

Я стараюсь осуществить все свои мечты, по крайней мере, в том, что касается моей карьеры. То, о чем я мечтал, я получаю. Быть лучшим — это больше, чем просто забивать голы", — приводит Marca слова 34-летнего нападающего.

В прошлом сезоне Бензема с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/24/6356981822601d4b2e8b45b7.html
Карим Бензема
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
14
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
15
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
16
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
17
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
18
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
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 12
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Родригу

Реал

 4
И К Ж
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Бетис

 9 2 2
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Кадис

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