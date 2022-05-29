Бензема рассказал, что думает об отказе Мбаппе переходить в «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов высказался об отказе форварда Килиана Мбаппе перейти в мадридский клуб.

«Я бы очень хотел, чтобы он смог реализовать мечту и сыграть за «Реал» вместе со мной. Но он выбрал «ПСЖ», мы должны уважать его выбор. Он молод, на нем лежит большая ответственность, так что это его выбор. Нет, я не разочарован, потому что у каждого есть возможность сделать выбор. Я не разочарован, а счастлив. Надеюсь, Мбаппе сможет добиться хороших результатов», — цитирует Мбаппе Telefoot.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Новый контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.