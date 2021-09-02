Бензема: «Рано или поздно Мбаппе станет футболистом «Реала»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема заявил, что его соотечественник и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе однажды станет игроком «Королевского клуба».

«Килиан рано или поздно станет футболистом «Реала». Мы с ним отлично ладим, я бы хотел, чтобы он играл со мной в «Реале» уже сейчас», — приводит RTL слова Бензема.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 4 матча за «ПСЖ», на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро.

31 августа сообщалось, что «Реал» был готов заплатить за 22-летнего Мбаппе 220 миллионов евро, однако «ПСЖ» отказался продавать француза. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июля 2022 года.