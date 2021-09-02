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Бензема: «Рано или поздно Мбаппе станет футболистом «Реала»

12:25
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема заявил, что его соотечественник и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе однажды станет игроком «Королевского клуба».

«Килиан рано или поздно станет футболистом «Реала». Мы с ним отлично ладим, я бы хотел, чтобы он играл со мной в «Реале» уже сейчас», — приводит RTL слова Бензема.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 4 матча за «ПСЖ», на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро.

31 августа сообщалось, что «Реал» был готов заплатить за 22-летнего Мбаппе 220 миллионов евро, однако «ПСЖ» отказался продавать француза. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июля 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.rtl.fr/sport/football/kylian-mbappe-jouera-un-jour-ou-l-autre-pour-le-real-madrid-affirme-benzema-7900067259

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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