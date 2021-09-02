Бензема: «Рано или поздно Мбаппе станет футболистом «Реала»
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема заявил, что его соотечественник и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе однажды станет игроком «Королевского клуба».
«Килиан рано или поздно станет футболистом «Реала». Мы с ним отлично ладим, я бы хотел, чтобы он играл со мной в «Реале» уже сейчас», — приводит RTL слова Бензема.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 4 матча за «ПСЖ», на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро.
31 августа сообщалось, что «Реал» был готов заплатить за 22-летнего Мбаппе 220 миллионов евро, однако «ПСЖ» отказался продавать француза. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июля 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rtl.fr/sport/football/kylian-mbappe-jouera-un-jour-ou-l-autre-pour-le-real-madrid-affirme-benzema-7900067259
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю