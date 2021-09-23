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Бензема прокомментировал 200-й гол в ла лиге

03:25
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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Нападающий «Реала» Карим Бензема забил два гола в ворота «Мальорки» в 6-м туре чемпионата Испании. Француз достиг отметки в 200 забитых голов в ла лиге.

«Отличная победа и командная игра дома сегодня вечером, погнали! 200 голов в ла лиге, спасибо всем за вашу поддержку», — написал Бензема в Twitter.

Французский форвард стал десятым игроком в истории турнира, который забил 200 голов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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