Бензема прокомментировал 200-й гол в ла лиге

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил два гола в ворота «Мальорки» в 6-м туре чемпионата Испании. Француз достиг отметки в 200 забитых голов в ла лиге.

«Отличная победа и командная игра дома сегодня вечером, погнали! 200 голов в ла лиге, спасибо всем за вашу поддержку», — написал Бензема в Twitter.

Французский форвард стал десятым игроком в истории турнира, который забил 200 голов.