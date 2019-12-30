Бензема продлит контракт с «Реалом» на улучшенных условиях

Нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает Marca. Новое соглашение будет действовать как минимум до лета 2022 года и на более выгодных условиях.

Сам Бензема не намерен подписывать более длительное соглашение, поскольку хочет посмотреть, сможет ли он выступать и дальше на столь высоком уровне. К лету 2022-го французу будет 34 года.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 16 голов и 7 передач в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах.