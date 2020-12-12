Бензема превзошел рекорд Роберто Карлоса по числу матчей за «Реал» среди иностранцев
Нападающий «Реала» Карим Бензема принял участие в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
Француз побил рекорд бразильца Роберто Карлоса по количеству матчей за мадридский клуб среди иностранных игроков.
Для 32-летнего форварда эта игра стала 528-й в футболке «Королевского клуба».
Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона» в 2009 году. В составе испанской команды французский футболист стал трехкратным чемпионом страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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