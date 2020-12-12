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Бензема превзошел рекорд Роберто Карлоса по числу матчей за «Реал» среди иностранцев

23:19
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Нападающий «Реала» Карим Бензема принял участие в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

Француз побил рекорд бразильца Роберто Карлоса по количеству матчей за мадридский клуб среди иностранных игроков.

Для 32-летнего форварда эта игра стала 528-й в футболке «Королевского клуба».

Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона» в 2009 году. В составе испанской команды французский футболист стал трехкратным чемпионом страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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