Бензема повторил достижение Месси в Суперкубке Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал вторым игроком в истории Суперкубка Испании, забивавшим в пяти матчах подряд.

35-летний футболист в 1/2 финала турнира против «Валенсии» (1:1, 4:3 по пенальти) забил с пенальти на 39-й минуте. Этот гол стал для француза пятым подряд в Суперкубке Испании.

Как сообщает Opta, Бензема повторил достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в период с 2010 по 2012 год забил восемь голов в пяти матчах на данном турнире в составе «Барселоны».

Также Бензема стал вторым в списке самых возрастных авторов гола в матчах за Суперкубок Испании. Он забил в 35 лет и 23 дня. На первом месте находится полузащитник Лука Модрич, отличившийся за «Реал» на турнире в 36 лет и 129 дней.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем матча «Барселона» — «Бетис».