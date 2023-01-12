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Сегодня, 06:57

Бензема повторил достижение Месси в Суперкубке Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема стал вторым игроком в истории Суперкубка Испании, забивавшим в пяти матчах подряд.

35-летний футболист в 1/2 финала турнира против «Валенсии» (1:1, 4:3 по пенальти) забил с пенальти на 39-й минуте. Этот гол стал для француза пятым подряд в Суперкубке Испании.

Как сообщает Opta, Бензема повторил достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в период с 2010 по 2012 год забил восемь голов в пяти матчах на данном турнире в составе «Барселоны».

Также Бензема стал вторым в списке самых возрастных авторов гола в матчах за Суперкубок Испании. Он забил в 35 лет и 23 дня. На первом месте находится полузащитник Лука Модрич, отличившийся за «Реал» на турнире в 36 лет и 129 дней.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем матча «Барселона» — «Бетис».

Источник: Opta
Карим Бензема
Лионель Месси
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 9
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
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Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
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