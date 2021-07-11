Бензема подпишет новый контракт с «Реалом»

Нападающий Карим Бензема готов продлить контракт с «Реалом», сообщает ABC.

На данный момент футболист находится в отпуске на острове Миконос (Греция), его возвращение в расположение «Реала» планируется на 22 июля. Именно тогда француз должен подписать новое соглашение.

«Реал» предложил 33-летнему форварду продлить сотрудничество до лета 2024 года, но игрок в конечном итоге решил пролонгировать соглашение на два года, а не на три.

Бензема в новом сезоне будет вице-капитаном «Реала».