Бензема рассказал о возможности тренерской карьеры

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал, что будет делать по окончании карьеры игрока. По его словам, он хочет оставаться в мире футбола.

«Я люблю делать все постепенно. Каждый год я смотрю на себя в зависимости от того, как себя чувствую, — цитирует Бензема AS. - Не хочу устанавливать возрастные ограничения, но моя цель — всегда делать все на сто процентов и со временем становиться лучше. Постараюсь и дальше выкладываться в каждом сезоне и стараться улучшить предыдущий.

Я правда не знаю, буду ли я заниматься тренерской работой. Однако уверен, что каким-то образом хочу участвовать в игре. Я планирую оставаться в тесной связи с миром футбола".

33-летний Бензема в этом сезоне провел 8 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 9 голов и отдал 7 передач. В Лиге чемпионов у него 2 игры и 1 гол.