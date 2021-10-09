Бензема: «Буду стараться выиграть «Золотой мяч». Надеюсь, что когда-нибудь осуществлю мечту детства»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема заявил о желании выиграть «Золотой мяч».

«Я с детства мечтал выиграть «Золотой мяч». Это мечта большинства игроков. Футбол — командная игра, это правда, но для любого игрока естественно стремиться выиграть этот трофей, когда ты помогаешь команде победить, играешь важную роль в победах, забиваешь победные голы», — приводит слова Карима As.

Бензема отметил, что будет стараться изо всех сил выиграть эту награду.

«Конечно, я буду стараться изо всех сил, чтобы выиграть этот приз. Надеюсь, что когда-нибудь осуществлю мечту детства».

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 претендентов на приз лучшему игроку года. Трофей будет вручен 29 ноября.

В этом сезоне 33-летний француз провел 10 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.