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31 марта, 23:32

Бензема не уверен, что хочет остаться в «Реале»

Виктория Кравченко
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Форвард «Реала» Карим Бензема пока не уверен по поводу своего будущего в мадридском клубе, сообщает Todofichajes.

По данным источника, у игрока есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Он считает, что это подходящий клуб для того, чтобы завершить карьеру.

«Реал» в свою очередь не спешит с новым контрактом для игрока.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 16 матчей в ла лиге, забив 11 голов и сделав 3 голевые передачи.

Карим Бензема
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
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 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
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