Бензема не уверен, что хочет остаться в «Реале»

Форвард «Реала» Карим Бензема пока не уверен по поводу своего будущего в мадридском клубе, сообщает Todofichajes.

По данным источника, у игрока есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Он считает, что это подходящий клуб для того, чтобы завершить карьеру.

«Реал» в свою очередь не спешит с новым контрактом для игрока.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 16 матчей в ла лиге, забив 11 голов и сделав 3 голевые передачи.