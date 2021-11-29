Нападающий «Реала» Карим Бензема не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», утверждает Sport.es.

Француз отказался посетить мероприятие, поскольку уже знает, что не станет победителем. Его не устроили итоги голосования.

Ранее появлялась информация, что церемонию награждения также пропустит нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.