Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бензема не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»

20:39
Теги:

Нападающий «Реала» Карим Бензема не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», утверждает Sport.es.

Француз отказался посетить мероприятие, поскольку уже знает, что не станет победителем. Его не устроили итоги голосования.

Ранее появлялась информация, что церемонию награждения также пропустит нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
2
7