Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола
Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим в истории футбола.
«Для меня это Тьерри Анри. Он является настоящей легендой. Хоть я и рос на игре Роналдо, но считаю именно Анри лучшим», — цитирует Бензема Telefoot.
Большую часть своей карьеры Тьерри провел в лондонском «Арсенале», с которым два раза становился чемпионом Англии. В составе сборной Франции экс-футболист выигрывал ЧМ-1998 и Евро-2000.
Ранее он также выступал за «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Кадис – Жирона
|2 : 0
|11.02
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|2 : 3
|11.02
|20:30
|
Севилья – Мальорка
|2 : 0
|11.02
|23:00
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 2
|12.02
|16:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|1 : 1
|12.02
|18:15
|
Сельта – Атлетико
|0 : 1
|12.02
|20:30
|
Вальядолид – Осасуна
|0 : 0
|12.02
|23:00
|
Вильярреал – Барселона
|0 : 1
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|15.02
|23:00
|
Реал – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
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