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Сегодня, 16:04

Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола

Виктория Кравченко
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Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим в истории футбола.

«Для меня это Тьерри Анри. Он является настоящей легендой. Хоть я и рос на игре Роналдо, но считаю именно Анри лучшим», — цитирует Бензема Telefoot.

Большую часть своей карьеры Тьерри провел в лондонском «Арсенале», с которым два раза становился чемпионом Англии. В составе сборной Франции экс-футболист выигрывал ЧМ-1998 и Евро-2000.

Ранее он также выступал за «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Карим Бензема
ФК Реал
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Бензема считает, что для успешной игры в футбол недостаточно лишь забивать голы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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