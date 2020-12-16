Бензема назвал ключевой момент матча «Реала» с «Атлетиком»

Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Атлетиком» в 19-м туре чемпионата Испании (3:1) отметил важность менталитета. По его мнению, в этой встрече было важно терпение.

— Это была важная игра, — цитирует AS Бензема. — Мы защищались и атаковали как команда. «Атлетик» тоже сыграл хорошо, нам было сложно вскрывать их оборону. Это была игра, в которой было важно терпение.

Мы в хорошей физической форме. Есть много игроков. Мы мало работаем на тренировках, потому что матчей сейчас очень много. Самое главное — это наши головы и наш менталитет.