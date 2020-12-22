Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в чемпионате Испании по версии Marca и получил награду имени Альфредо Ди Стефано.

33-летний француз в прошлом сезоне провел 37 матчей в ла лиге, в которых забил 21 гол и сделал 8 результативных передач. «Реал» же в прошлом сезоне стал чемпионом.

Отметим, что с 2009 года лучшими игроками сезона признавались только нападающий Лионель Месси и форвард Криштиану Роналду.

Бензема выступает за «Реала» с 2009 года. Его контракт рассчитан до 2022 года.