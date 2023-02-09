Бензема и Милитау могут сыграть в финале клубного чемпионата мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что травмированные Карим Бензема и Эдер Милитау, которые остались в Мадриде, присоединятся к команде в Рабате. В субботу мадридская команда сыграет в финале клубного чемпионата мира.

Оба игрока получили травмы 2 февраля в матче ла лиги против «Валенсии» (2:0). Они не полетели с командой на клубный чемпионат мира.

«Они еще не полностью восстановились. Карим чувствует себя неплохо, но по поводу Милитау еще есть сомнения. Они будут тренироваться в пятницу, а потом посмотрим», — цитирует L'Equipe Анчелотти.

Также вернутся в строй Даниэль Карвахаль (лихорадка) и Марко Асенсио (незначительные проблемы с мышцами), в отличие от вратря Тибо Куртуа, получившего травму ноги, Ферлана Менди и Эдена Азара.

«Реал» в финале клубного ЧМ сыграет с «Аль-Хилялем» в субботу, 11 февраля. Начало — в 22.00 по московскому времени.