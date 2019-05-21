Бензема и четыре игрока "Барселоны" - в сборной сезона чемпионата Испании

Авторитетное издание Marca опубликовало символическую сборную чемпионата Испании-2018/19. Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил чемпион страны "Барселона" - четыре футболиста, включая капитана и лучшего бомбардира турнира Лионеля Месси. Он стал абсолютным лидером голосования - его выбрали 77 процентов пользователей. "Реал" в команде представлн только нападающим Каримом Бензема.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Ян Облак ("Атлетико", 49 процентов проголосовавших) - Даконам Джене ("Хетафе", 11), Жерар Пике ("Барселона", 62), Жорди Альба ("Барселона", 8) - Пабло Сарабия ("Севилья", 13), Даниэль Парехо ("Валенсия", 24), Родри ("Атлетико", 18), Иван Ракитич ("Барселона", 17) - Яго Аспас ("Сельта", 8), Карим Бензема ("Реал", 9), Лионель Месси ("Барселона", 77).

В голосовании приняло участие в среднем чуть меньше 60 тысяч человек: 59 100 выбирали вратаря, 58 800 - защитников, 57 700 - полузащитников и 57 900 - нападающих.