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Сегодня, 04:19

Бензема хотел перейти в «ПСЖ» после ухода Роналду из «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Реала» Карим Бензема мог перейти в «ПСЖ» в 2018 году. По информации Space FM, француз был готов к уходу в парижский клуб после того, как Криштиану Роналду покинул мадридский клуб.

Бензема надеялся на инициативу со стороны парижан, но переговоры так и не начались.

34-летний форвард с 2009 года выступает за «Реал». На его счету 586 матчей, 303 гола и 153 голевые передачи.

Карим Бензема
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
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 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
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 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
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 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
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Атлетик – Реал
 1 : 2
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Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

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Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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