Бензема хотел перейти в «ПСЖ» после ухода Роналду из «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема мог перейти в «ПСЖ» в 2018 году. По информации Space FM, француз был готов к уходу в парижский клуб после того, как Криштиану Роналду покинул мадридский клуб.

Бензема надеялся на инициативу со стороны парижан, но переговоры так и не начались.

34-летний форвард с 2009 года выступает за «Реал». На его счету 586 матчей, 303 гола и 153 голевые передачи.