Бензема горд получить награду лучшему игроку ла лиги сезона-2019/20

Нападающий «Реала» Карим Бензма высказался по поводу вручения ему награды лучшему игроку чемпионата Испании прошлого сезона.

«Очень горд и счастлив. Для меня это многое значит. Рад тому, что смог опередить Месси и Роналду в борьбе за этот трофей, за их плечами множество наград», — цитирует Бензема Marca.

33-летний француз в прошлом сезоне провел 37 матчей в ла лиге, в которых забил 21 гол и сделал 8 результативных передач.

Отметим, что с 2009 года лучшими игроками сезона признавались только нападающий Лионель Месси и форвард Криштиану Роналду.