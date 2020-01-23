Бензема договорился с «Реалом» о новом контракте

Нападающий «Реала» Карим Бензема согласовал с клубом условия нового контракта. Как сообщает RMC, французский форвард договорился о продлении соглашения с клубом до лета 2022 года, то есть на один сезон. Официально о подписании нового контракта будет объявлено в конце нынешнего сезона.

32-летний француз в нынешнем сезоне провел в чемпионате Испании 19 матчей, забил 12 мячей. В Лиге чемпионов на его счету четыре гола в шести матчах.