Бенедикт Хеведес: «Уход Смолова нас расстроил»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту». Испанская команда арендовала российского нападающего до конца сезона.

— Его уход нас расстроил, нам нужно его мастерство, — цитируют Хеведеса «Известия». — Что касается лично Федора, то я рад, что у него появился шанс поиграть в Испании. Если говорить о нашей команде, то это минус, нам нужны качественные игроки. Но это его личное решение, и мы должны его уважать.