Бен Йеддер заявил, что пришло время покинуть "Севилью"

Нападающий "Севильи" и сборной Франции Виссам Бен Йеддер заявил о своем желании сменить клуб в межсезонье.

– Я мечтаю играть на высшем уровне, в крупнейших клубах мира, играть рядом с игроками мирового уровня. Я хочу посмотреть, насколько далеко могу зайти, и сейчас, как говорят, подходящее время, – цитирует Бен Йеддера ABC de Sevila.

Не могу проявлять неуважение к клубу, но каким бы ни было окончательное решение, я буду в порядке, о своем будущем я не беспокоюсь. Я приму решение после матчей сборной, но решение принимать будет и "Севилья".

В сезоне 2018/19 28-летний Виссам Бен Йеддер провел за "Севилью" 54 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

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