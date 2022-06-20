Бьелса претендует на пост главного тренера «Атлетика»

Аргентинский тренер Марсело Бьелса может во второй раз в карьере возглавить «Атлетик», сообщает The Athletic.

24 июня в клубе из Бильбао состоятся президентские выборы. Один из трех кандидатов — Иньяки Аречабалета, заявил, что в случае успеха на выборах вернет Бьелсу в клуб.

Тренер по прозвищу «Эль Локо» (безумец) работал с «Лидсом» с 2018 года. В феврале этого года клуб уволил тренера.

66-летний Бьелса ранее руководил баскским клубом с 2011 по 2013 год.