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Сегодня, 16:35

Бьелса претендует на пост главного тренера «Атлетика»

Иван Шитик
Корреспондент
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Аргентинский тренер Марсело Бьелса может во второй раз в карьере возглавить «Атлетик», сообщает The Athletic.

24 июня в клубе из Бильбао состоятся президентские выборы. Один из трех кандидатов — Иньяки Аречабалета, заявил, что в случае успеха на выборах вернет Бьелсу в клуб.

Тренер по прозвищу «Эль Локо» (безумец) работал с «Лидсом» с 2018 года. В феврале этого года клуб уволил тренера.

66-летний Бьелса ранее руководил баскским клубом с 2011 по 2013 год.

ФК Атлетик (Бильбао)
Марсело Бьелса
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