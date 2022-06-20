Бьелса подтвердил желание вернуться на пост главного тренера «Атлетика»

Бывший главный тренера «Атлетика» Марсело Бьелса подтвердил, что хотел бы снова работать в клубе из Бильбао.

«Руководство вышло со мной на связь, но я сказал, что им следует оставить Марселино, так как команде есть куда расти под его руководством.

Когда Марселино ушел, со мной вновь связались, а я попросил время на раздумья. Я думаю дать положительный ответ. Возвращение стало бы для меня воплощением мечты", — цитирует Бьелсу Sport Witness.

В феврале Бьелса был уволен с поста главного тренера «Лидса». 66-летний аргентинец помог «павлинам» впервые за 16 лет подняться из чемпионшипа в английскую премьер-лигу.

Бьелса ранее руководил баскским клубом с 2011 по 2013 год.