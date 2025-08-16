Беллингем приступил к беговым упражнениям после операции на плече

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, который восстанавливается после операции, приступил к беговым упражнениям отдельно от основной группы, сообщает Sport.es.

По данным источника, спустя мясяц после операции на плече 22-летний англичанин начал готовиться к возвращению в основной состав. При этом в клубе не хотят торопить полузащитника, чтобы он мог восстановиться на 100 процентов и больше не играть с болью.

Ожидается, что Беллингем вернется на поле не ранее конца октября или начала ноября 2025 года.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 58 матчах во всех турнирах забил 15 голов и сделал 15 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.