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Сегодня, 15:31

Беллингем получил травму и может пропустить около месяца

Владислав Маслов
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото AFP

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке и может пропустить около месяца.

По информации ESPN, англичанин будет отсутствовать до середины сентября и вернется на поле после перерыва на матчи сборных. Вследствие этого игрок рискует пропустить игры сборной Англии в рамках Лиги наций против Ирландии и Финляндии 7 и 10 сентября соответственно.

25 августа «Реал» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «Реал Вальядолид». Начало — в 18:00 по московскому времени.

21-летний Беллингем выступает за «королевский клуб» с лтеа 2023 года. В сезоне-2023/24 англичанин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативынх передач.

Джуд Беллингем
Сборная Англии по футболу
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 - : -
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
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Марк Бартра

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Икер Альмена

Икер Альмена

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Атлетико

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И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

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Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

Хон Арамбуру

Реал Сосьедад

 1 0 1
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