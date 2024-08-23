Беллингем получил травму и может пропустить около месяца

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке и может пропустить около месяца.

По информации ESPN, англичанин будет отсутствовать до середины сентября и вернется на поле после перерыва на матчи сборных. Вследствие этого игрок рискует пропустить игры сборной Англии в рамках Лиги наций против Ирландии и Финляндии 7 и 10 сентября соответственно.

25 августа «Реал» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «Реал Вальядолид». Начало — в 18:00 по московскому времени.

21-летний Беллингем выступает за «королевский клуб» с лтеа 2023 года. В сезоне-2023/24 англичанин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 12 результативынх передач.