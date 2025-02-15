Беллингем получил красную карточку за споры с арбитром в матче с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оставил свою команду вдесятером в матче против «Осасуны» в 24-м туре испанской ла лиги.

На 39-й минуте англичанин получил прямую красную карточку за споры с арбитром при счете 1:0 в пользу своей команды.