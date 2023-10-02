Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:28

Беллингем: «Надевая футболку «Реала», я просто пытаюсь сделать все возможное на поле»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что думает о своей игре за мадридский клуб.

В этом сезоне 20-летний хавбек сыграл 8 матчей, где забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

«Мне хорошо в этой команде. Действительно наслаждаюсь футболом, играя в «Реале». Надевая футболку, я просто пытаюсь сделать все возможное на поле», — цитирует Беллингема журналист Фабрицио Романо.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Джуд Беллингем
ФК Реал
0
Читайте также
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
МИД Сирии заявил о начале перехода к многополярному миру
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО и три кассетных боеприпаса по Горловке
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» прописала отступные в 1 миллиард евро в новом контракте 16-летнего Ямала

Вальверде рассказал, каково было работать с Месси
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 3 : 3
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 0 : 2
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 3 : 2
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 3 : 0
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ларджи Рамазани

Ларджи Рамазани

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости