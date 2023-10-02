Беллингем: «Надевая футболку «Реала», я просто пытаюсь сделать все возможное на поле»
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что думает о своей игре за мадридский клуб.
В этом сезоне 20-летний хавбек сыграл 8 матчей, где забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
«Мне хорошо в этой команде. Действительно наслаждаюсь футболом, играя в «Реале». Надевая футболку, я просто пытаюсь сделать все возможное на поле», — цитирует Беллингема журналист Фабрицио Романо.
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|18-7
|16
|
5
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
7
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|10-12
|12
|
8
|Р. Вальекано
|8
|3
|3
|2
|9-11
|12
|
9
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
10
|Валенсия
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Кадис
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|
13
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
14
|Алавес
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|
15
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
16
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
17
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
18
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|8
|0
|3
|5
|11-21
|3
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|2 : 2
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 0
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|3 : 3
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|0 : 2
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|3 : 2
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|3 : 0
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ларджи Рамазани
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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