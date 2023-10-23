Беллингем поддержал Винисиуса, который столкнулся с расизмом в матче ла лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поддержал вингера команды Винисиуса Жуниора, который подвергся оскорблениям на почве расизма в матче 10-го тура ла лиги с «Севильей» (1:1).

«Всегда с тобой, брат», — написал Беллингем в социальной сети.

Во время матча сотрудники стадиона быстро отреагировали на эпизод и вывели болельщика, оскорблявшего бразильского игрока. После матча «Севилья» осудила фаната клуба за его поведение и сообщила, что примет к нему соответствующие меры.