Беллингем поддержал Винисиуса, который столкнулся с расизмом в матче ла лиги
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поддержал вингера команды Винисиуса Жуниора, который подвергся оскорблениям на почве расизма в матче 10-го тура ла лиги с «Севильей» (1:1).
«Всегда с тобой, брат», — написал Беллингем в социальной сети.
Во время матча сотрудники стадиона быстро отреагировали на эпизод и вывели болельщика, оскорблявшего бразильского игрока. После матча «Севилья» осудила фаната клуба за его поведение и сообщила, что примет к нему соответствующие меры.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|8
|1
|1
|21-7
|25
|
2
|Жирона
|10
|8
|1
|1
|24-13
|25
|
3
|Барселона
|10
|7
|3
|0
|22-10
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|
7
|Р. Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|
8
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
9
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
10
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
11
|Хетафе
|10
|2
|5
|3
|13-16
|11
|
12
|Лас-Пальмас
|10
|3
|2
|5
|6-9
|11
|
13
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|14-13
|9
|
17
|Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|
18
|Сельта
|10
|1
|3
|6
|10-18
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|10
|0
|3
|7
|13-29
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.10
|22:00
|
Осасуна – Гранада
|2 : 0
|21.10
|15:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|21.10
|17:15
|
Хетафе – Бетис
|1 : 1
|21.10
|19:30
|
Севилья – Реал
|1 : 1
|21.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|0 : 3
|22.10
|15:00
|
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
|0 : 1
|22.10
|17:15
|
Жирона – Альмерия
|5 : 2
|22.10
|19:30
|
Вильярреал – Алавес
|1 : 1
|22.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|1 : 0
|23.10
|22:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|7
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
Новости