Беллингем отреагировал на новый контракт Модрича с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на продление клубом контракта Луки Модрича с помощью четырех радостных эмодзи в социальных сетях. Соглашение хорвата с мадридцами рассчитано до лета 2025 года.

В соцсетях Беллингем поставил четыре счастливых эмодзи под новостью о Модриче.

Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.