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Сегодня, 08:34

Беллингем отреагировал на новый контракт Модрича с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на продление клубом контракта Луки Модрича с помощью четырех радостных эмодзи в социальных сетях. Соглашение хорвата с мадридцами рассчитано до лета 2025 года.

В соцсетях Беллингем поставил четыре счастливых эмодзи под новостью о Модриче.

Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.

Джуд Беллингем
Лука Модрич
ФК Реал
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3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
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 - : -
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Сельта – Алавес
 - : -
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17.08 22:30
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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