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Беллингем близок к восстановления от травмы плеча

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем почти восстановился после травмы плеча, сообщает Marca.

По данным источника, 21-летний футболист может провести матч за Суперкубок УЕФА без плечевого ремня.

В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами.

Встреча между «Реалом» и «Аталантой» пройдет в среду, 14 августа. Начало — в 22.00 мск.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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