Беллингем близок к восстановления от травмы плеча

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем почти восстановился после травмы плеча, сообщает Marca.

По данным источника, 21-летний футболист может провести матч за Суперкубок УЕФА без плечевого ремня.

В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами.